Правозащитники: в списке задержанных уже 65 человек

Каждое воскресенье на акциях протеста происходят задержания. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Каждое воскресенье уже традиционно в разных городах Беларуси люди выходят на марши. Это воскресенье, 6 декабря, не стало исключением. Как и в прошлые выходные, силовики задерживают людей. Сейчас, по данным незарегистрированного правозащитного центра "Вясна", в стране задержано 65 человек (на 16.06 6 декабря). Список все время обновляется. Среди задержанных были и журналисты. Так, в Гродно задержали корреспондентов БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич. Чуть позже стало известно, что их отпустили без составления протокола.

В основном, задержания произошли в Минске. Однако в списке указаны и такие города, как Гродно, Брест, Смолевичи. Задержаны мужчины и женщины.

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