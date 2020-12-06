Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 декабря 2020 года: суточный прирост – 1878 случаев, за сутки умерло 9 человек

Минздрав опубликовал последние цифры по ситуации с коронавирусом в Беларуси. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минздрав опубликовал последние цифры по ситуации с коронавирусом в Беларуси на 6 декабря. По данным официального телеграм-канала Минздрава, за сутки в Беларуси зарегистрировано 1 тысяча 878 пациентов с COVID-19. Напомним, 5 декабря был установлен новый антирекорд - тогда коронавирус подтвердился у 1 тысячи 896 человек.

Выписаны на данный момент 2 тыс. 435 пациентов.

По информации Минздрава, всего в Беларуси были зарегистрированы 147 тысяч 157 человек с положительным тестом на COVID-19. А за весь период эпидемии в стране в стране умерли 1 тысяч 207 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Всего за сутки умерло 9 человек.

Также известно, что за минувшие сутки специалистами выполнено 31 тысяч 756 тестов.

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