В Новополоцке милиция задержала 33 участника квеста

Очевидец прислал фото журналистам. Фото: gorod214.by

В минувшую субботу, 5 декабря, в Новополоцке в милицию доставили более 30 участников квеста, которые собирались у реки рядом с мостом. Однако людей отпустили без составления протоколов, сообщает gorod214.by.

Этот инцидент прокомментировали в Новополоцком ГОВД:

- В целях установления личности и факта отсутствия противоправных действий, 33 участника мероприятия были доставлены в городской отдел внутренних дел. Граждане пояснили, что собрались для участия в так называемой квест-игре «Бессонница». Сразу же после установления обстоятельств произошедшего доставленные были отпущены.

Кстати, в ноябре в Полоцке милиция задержала шесть человек, которые пришли на бесплатную экскурсию. При этом сами стражи порядка ходили с экскурсантами по маршруту и слушали экскурсовода до конца. Задержали людей после окончания экскурсии.