Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Витебщине инспекторы ГАИ гнались за пьяным угонщиком авто и стреляли по колесам

За рулем машины оказался работник СТО
Евгения ПОПКО
КомментироватьОставить комментарий
Водитель игнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке. Фото носит иллюстративный характер.

Водитель игнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это произошло вечером 5 декабря. В Новополоцкий ГОВД поступило сообщение: за рулем Citroen нетрезвый водитель. Наряд ГАИ заприметил иномарку на улице Янки Купалы. В итоге началась погоня.

Водитель игнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке. Не реагировал и на то, что будет использовано табельное оружие. И возле деревни Бобыничи, что в Полоцком районе, милиционеры открыли огонь по колесам авто. Водитель скрылся, бросив машину на дороге.

Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Телеграм-канале, беглого водителя все-таки задержали. Им оказался 30-летний житель Новополоцка с явными признаками алкогольного опьянения. От медосвидетельствования тот отказался.

Оказалось, что местный житель работает на СТО, откуда угнал машину своего клиента.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за угон авто. Будет дана правовая оценка и по факту управления машиной в пьяном виде и отказа от прохождения медосвидетельствования.

Известно, что молодой человек неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за пьяное вождение.

Криминал