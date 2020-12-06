На Витебщине инспекторы ГАИ гнались за пьяным угонщиком авто и стреляли по колесам

Водитель игнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это произошло вечером 5 декабря. В Новополоцкий ГОВД поступило сообщение: за рулем Citroen нетрезвый водитель. Наряд ГАИ заприметил иномарку на улице Янки Купалы. В итоге началась погоня.

Водитель игнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке. Не реагировал и на то, что будет использовано табельное оружие. И возле деревни Бобыничи, что в Полоцком районе, милиционеры открыли огонь по колесам авто. Водитель скрылся, бросив машину на дороге.

Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Телеграм-канале, беглого водителя все-таки задержали. Им оказался 30-летний житель Новополоцка с явными признаками алкогольного опьянения. От медосвидетельствования тот отказался.

Оказалось, что местный житель работает на СТО, откуда угнал машину своего клиента.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за угон авто. Будет дана правовая оценка и по факту управления машиной в пьяном виде и отказа от прохождения медосвидетельствования.

Известно, что молодой человек неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за пьяное вождение.