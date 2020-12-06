Милиция Минска сообщила о более 300 задержанных во время воскресных протестов

Минская милиция сообщила данные о числе задержанных 6 декабря. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В это воскресенье, 6 декабря, в Беларуси люди вышли на марши. Как и в минувшие выходные, прошли задержания людей силовиками. К вечеру стал известно, сколько людей задержано в Минске.

- Милиция Минска собщила, что в ходе воскресных протестов задержаны более 300 человек, - сообщает РИА Новости в своем Телеграм-канале.

В это же время в телеграм-канале "Списки Задержанных" волонтеры сообщают о более 220 задержанных. (данные на 18.30 6 декабря). Ведет список задержанных и незарегистрированный правозащитный центр "Вясна". По их информации, задержано более 190 человек.

Также "Еврорадио" сообщает, что среди задержанных руководитель тренингового центра "Квадратный апельсин" Василий Пронь.

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