"Застряла рука и нога в батарее": спасатели пришли на помощь детям в Лельчицах и в Витебске

Фото: МЧС

В один день, 5 декабря, в службу спасения поступило два звонка от встревоженных жителей городского поселка Лельчицы, что в Гомельской области, и Витебска. Так, в Лельчицах у 5-летнего мальчика застряла ручка в батарее отопления. Приехавшие работники МЧС при помощи специального инструмента отжали радиатор и извлекли руку малыша из батареи.

- Состояние ребенка было удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждался, - сообщает МЧС.

Похожая ситуация произошла и в Витебске. Здесь ребенок засунул в пролет радиатора отопления ногу. Спасатели, которые прибыли на место, увидели, что нога 4-летнего мальчика заблокирована в чугунном радиаторе. Работники МЧС извлекли ногу малыша из радиатора. К счастью, малыш не успел получить ожог.