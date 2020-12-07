Караев о протестах в Беларуси: Одурманенность Telegram-каналами проходит

Юрий Караев заявил, что Беларусь - безопасная, сытая и спокойная страна. Фото: СТВ.

В эфире СТВ экс-министр МВД Юрий Караев объяснил природу белорусских протестов и заявил, что протест с улиц уходит.

Так по его словам, в отличии от августа и сентября в Беларуси поствыборных протестов в таком же количестве уже нет. И затем он объяснил, почему это так, заявив, что граждане сначала не разобрались в ситуации, мол, смотрели на все не своими глазами, а «жизнью телеграм-каналов».

- Эйфория или одурманенность деструктивными телеграм-каналами потихоньку проходит. Люди разбираются все больше в том, где лили неправду на нашу ситуацию, где просто черным цветом нас красили, ведь у нас прекрасная страна, безопасная, сытая и спокойная, - заявил Караев, добавив, что не видеть этого может только слепой.

В качестве примеров спокойной жизни в Беларуси помощник Лукашенко по Гродненщине назвал наличие света, тепла, воды, канализации, работающих заводов, транспорта, а также спокойствия и чистоты на улицах.

- Зачем вы засоряете свои мозги и свое сознание, психику тем, что в сети? - возмутился экс-министр МВД.

Затем Юрий Караев предположил, что причиной протестов в поствыборный период может быть то, что из-за пандемии коронавируса люди были лишены «зрелищ». По его словам, протестующие не могут сформулировать с чем именно они не согласны. Но уточнил, что протесты в Беларуси все же есть и они будут еще какое-то время.

- Такое впечатление, что они очень хотят получить эти штрафы, сутки ареста. Это для них стало привычным наполнением жизни. Они (участники протестов - Ред.) не способны понять, что если бы им удалось раскачать ситуацию, то после смены ситуации изменились бы экономика, прибыли, зарплаты, доходы. И после 2 -3 часов брожения вернуться в свои теплые квартиры они уже не смогли бы. Изменилось бы все то, где мы живем, - предупредил он.

Говоря о своей сегодняшней деятельности в Гродненщине, Караев заметил, что людей в регионах политика не волнует, они заняты простыми житейскими бытовыми вопросами.

- Я беседую с начальниками райотделов, председателями исполкомов. Они, описывая ситуацию в районах, называют свое видение причины протестных настроений. В частности, на некоторых предприятиях работники протестовали не против руководства страны, а из-за несправедливого отношения к ним на заводах. Если это устранить, то вопрос решится сам собой, - подытожил помощник Лукашенко по Гродненщине.

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