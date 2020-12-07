Генштаб беспокоит наращивание у границ Беларуси военных сил НАТО

Начальник главного управления Генштаба Руслан Косыгин уверен, что при резком обострении обстановки, руководство ВС США и НАТО смогут быстро создать в Восточной Европе «ударные группировки». Фотоколлаж: СТВ.

Обеспокоенность наращиванием военных сил НАТО у границ Беларуси в эфире СТВ высказал Руслан Косыгин, начальник главного управления Генштаба ВС Беларуси.

Также он заметил, что тенденция к наращиваю военного присутствия в странах-соседках в ближайшей перспективе и по оценкам белорусских военных сохранится.

- Оборонные расходы соседних государств (Польши и стран Балтии - Ред.) за последние годы выросли практически на 30 - 40 процентов. Эти приготовления - для чего, для кого и против кого они направлены? Вразумительного ответа на данные вопросы, к сожалению, нет, - констатировал начальник ГУ Генштаба.

Продолжая, Руслан Косыгин предположил, что такая деятельность Запада направлена на подготовку к применению силы. И при резком обострении обстановки, руководство ВС США и НАТО за короткий период могут создать в Восточной Европе «ударные группировки войск сил», подготовив их к боевому применению.

- С учетом высказываний отдельных политиков об исторической принадлежности западных регионов Беларуси к Польше, уже развернутые группировки войск сил из состава ОВС НАТО, которые сегодня располагаются в том числе в Польше и Литве, могут быть задействованы, конечно же, в настоящее время, - посчитал Косыгин.

Резюмируя, представитель Генштаба уточнил, что белорусские военные четко анализируют и отслеживают все. А также адекватно реагируют, исходя из обстановки.

- Реакция наша четкая и понятная всем: вмешательства во внутренние дела Беларуси, попытки разговаривать с нами с позиции силы, конечно же, бесперспективны, - подытожил Косыгин.

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