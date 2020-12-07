Экс-министр МВД Караев прокомментировал гибель Романа Бондаренко

Юрий Караев считает, что в отношении смерти Романа Бондаренко не стоит «снова раздувать искры». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в своем интервью телеканалу СТВ экс-министр МВД, а теперь помощник Лукашенко по Гродненщине Юрий Караев заявил, что по сравнению с августом и сентябрем сейчас в Беларуси протест уходит с улиц. А причиной массовых протестных акций была «одурманенность телеграм-каналами».

В том же интервью гостелеканалу Караев прокомментировал гибель минчанина Романа Бондаренко.

- Об этом случае уже многое рассказано, и единственное достойное реагирование - меньше шума вокруг этого, - посчитал Караев.

Он добавил, что не одна сторона не должна делать на этой ситуации никаких спекуляций.

- Главным здесь является упокоение души человека. Какую-то сторону сейчас вокруг этого проявлять и снова раздувать искры не стоит никому, - прокомментировал он.

Напомним, по поручению Лукашенко смерть Романа Бондаренко расследует Генпрокуратура Беларуси. Пока известно, что уголовное дело возбуждено только в отношении врача, который сообщил журналистке tut.by о «0 промилле» в крови погибшего минчанина. Правоохранители считают, что врач сообщил ложные сведения, а корреспондент их распространила - задержаны и медик, и журналистка.

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