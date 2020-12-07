В Барановичах под колесами авто погиб 37-летний пешеход, водитель скрылся с места аварии

Водитель сбил пешехода и уехал с места аварии. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Об аварии, которая произошла в одном из райцентров Брестчины, проинформировала пресс-служба УВД Брестского областного исполкома.

Смертельный наезд был совершен в Барановичах в вечернее время в субботу, 5 декабря. Около 21.30 часов на улице Профессиональная водитель сбил мужчину на нерегулируемой «зебре» и скрылся. Пешеход, 37-летний горожанин, погиб на месте от полученных травм.

- По горячим следам удалось найти виновника аварии. Для поисков водителя был объявлен план «Перехват». Подозреваемый в смертельной аварии, 58-летний водитель, был задержан на следующий день по месту жительства, - уточнили в УВД.

По факту аварии возбуждено уголовное дело идет следствие.

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