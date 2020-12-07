Ректор Академии управления при Президенте: Извне пытаются расколоть общество и разделить Беларусь

Ректор Данилович считает, что против Беларуси развернута гибридная война. Фото: СТВ.

По словам Вячеслава Даниловича, ректора Академии управления при Президенте, Всебелорусское народное собрание является важным демократическим механизмом, передает СТВ.

Так по мнению ректора белорусского вуза, Всебелорусское собрание - пример механизма прямой народной демократии, а уходит оно корнями в традиции народного вече и толоки, на которых сообща решали какие-то серьезные проблемы.

При этом Данилович заметил, что республика сейчас оказалась в сложнейшей геополитической ситуации и даже столкнулась с «гибридной войной».

- Против Беларуси фактически развернута гибридная война, тем не менее в этих условиях мы проводим Всебелорусское собрание. Оно должно помочь нам зафиксировать основополагающие моменты нашей государственности, отступить от которой мы не можем. Еще - определить, как нам противостоять современным вызовам, когда фактически извне пытаются расколоть белорусское общество и нашу страну, - перечислил ректор цели проведения Всебелорусского собрания.

Резюмируя, он заметил, что важно «посоветоваться с народом» и получить общественную поддержку.

- Двигаться дальше, несмотря ни на какие препятствия, которые пытаются создавать для республики и нашего народа внешние силы, - подчеркнул Вячеслав Данилович и обратился к истории. - Тысячелетиями через наши земли прокатывались нашествия как с запада, так и с востока. И несмотря на годы тяжелейшей военной истории, наш народ и наши предки выстояли, сохранили эту территорию и отстояли свое право самостоятельно решать, как жить и развиваться.

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