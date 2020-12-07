ЧП в Гомельском районе: "Увидел огонь и бросился в дом!"

Фото: МЧС

5 декабря около половины девятого вечера на пульт Гомельского областного управления МЧС поступил сигнал о пожаре: горел жилой дом в посёлке Зеленый Гай, который находится в Гомельском районе. Выехавшие на место ЧП спасатели установили очаг возгорания - им оказалась пристройка жилого дома.

Как выяснилось, еще до приезда сотрудников МЧС, огонь обнаружил мужчина, проживающий по соседству.

Он увидел, что из дома идет дым, поскольку дверь была не заперта, он смог проникнуть внутрь. В дальней комнате мужчина обнаружил и спас хозяйку дома, пенсионерку 1936 года рождения, проживающую в одиночестве.

На место пожара прибыли и медики, они осмотрели спасенную пенсионерку, помощь ей оказали на месте - госпитализация не понадобилась

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