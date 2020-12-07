Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь снизились более чем на $100 млн

Нацбанк планирует, что к январю 2021 года Беларусь должна сохранить золотовалютный резерв. Фото: pixabay.com.

Актуальную информацию о международных резервных активах Беларуси по состоянию на 1 декабря рассказали БелТА в пресс-службе Нацбанка.

Так, сообщается, что на начало последнего месяца 2020 года общий вес активов страны составил более 7,376 миллиарда долларов в эквиваленте. В Нацбанке отметили, что данные пока предварительные, но уже констатируется снижение резерва.

- За ноябрь золотовалютные резервы снизились на 109,2 миллиона долларов (на 1,5%). Это произошло после роста валютных резервов в октябре 2020-го, когда они увеличились на 164,2 миллиона (на 2,2%), - пояснили в пресс-службе главного финучреждения страны.

Поясняется, что в ноябре правительство Беларуси, исполняя внешние и внутренние обязательств, затратило в инвалюте около 388 миллионов долларов.

- Поддержать уровень золотовалютных резервов страны в ноябре позволила покупка Нацбанком валюты на биржевых торгах БВФБ, а еще поступление валюты в бюджет, - заметили в пресс-службе.

По прогнозам на январь 2021 года, международные резервные активы должны составить как минимум 7,3 миллиарда долларов. То есть остаться примерно на существующем уровня, а если и потерять, то не более 70 миллионов долларов.

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