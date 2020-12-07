Министр архитектуры рассказал, сколько будет стоить метр жилья в Беларуси

Руслан Пархамович. Фото: БелТА

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, выступая в эфире телеканала "Беларусь 1", рассказал о динамике и перспективах отрасли.

По его словам, строительная сфера продолжает развиваться, а о сокращении планов по возведению жилья речь не идет вовсе.

- Как и прежде, рассчитываем ввести в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров жилья, - сказал Пархамович.

Говоря о стоимости жилья в республике, он отметил актуальную цель - квадрат не должен стоить дороже 1082 рублей.

- По концу года у нас есть задача не превысить 1082 рубля за кв. м. По результатам работы за девять месяцев эта цифра составляла 1030 рублей. Поэтому мы вложимся по концу года в этот предельный норматив.

Еще один вектор, который Минстрой будет развивать в ближайшие годы, - арендное жилье. Министр констатировал, что рынок аренды в Беларуси развит недостаточно, а арендное жилье сегодня занимает всего 3,5% от общего жилфонда страны.

Уже ведется работа для стимулирования стройорганизаций и коммерческих застройщиков - им могут быть предоставлены льготы.

- К примеру, это предоставление без аукционов, бесплатно земельных участков, строительство за счет бюджета инженерно-транспортных коммуникаций, которые будут подходить к этим домам.

Эти преференции могут быть предоставлены тем застройщикам, которые будут строить жилье и передавать в поквартирную аренду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нацбанк отчитался об изменении объемов золотовалютных резервов Беларуси за ноябрь. Как думаете, они уменьшились или выросли? (вот здесь ответ)

В Новополоцке милиция задержала 33 участника квеста. О том, были ли составлены протоколы - здесь.

В Барановичах под колесами авто погиб 37-летний пешеход, водитель скрылся с места аварии. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе (далее - здесь)