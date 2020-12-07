У Лукашенко 7 декабря совещание с экономическим блоком. Что будут обсуждать?

7 декабря 2020 года Лукашенко проводит совещание по вопросам экономики Фото: Павел МАРТИНЧИК

Телеграм-канал "Пул Первого", который считается фактически тождественным официальной пресс-службе Александра Лукашенко, анонсировал проведение 7 декабря 2020 года большого совещания с экономическим блоком.

- Во Дворце Независимости весь экономический блок. Обсуждают работу экономики в 2020-м и прогноз на 2021-й, программу на предстоящую пятилетку, - пишет названный выше источник.

Сообщается также, что в число участников совещания - а их около тридцати - вошли вице-премьеры, министры, губернаторы.

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