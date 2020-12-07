Белорусские дипломаты рассказали, как сейчас отдыхать в Турции, и нужен ли ПЦР, чтобы туда прилететь

Что будет, если прилетел в Турцию, а ПЦР-тест оказался положительным. Фото: Оксана БРОВАЧ

Представители посольства Беларуси в Турции рассказали об актуальных условиях пребывания в стране во время второй волны пандемии «ковида», сообщает БелТА.

Так по данным на пятницу, 4 декабря, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Турции следующая: заразились более 520 тысяч человек, скончались 14 тысяч 316 пациентов. По всей стране действуют ограничения или запреты, маски обязательны для всех кто вышел из дома. Также введен своеобразный комендантский час: в рабочие дни выходить на улицу можно только с 05.00 до 21.00 часов. Ограничительные меры выходного дня начинаются в 21.00 вечера пятницы и длятся до 05.00 понедельника.

- При этом для людей младше 20 лет и старше 65 лет - свои запреты. Например, для них свое разрешенное время выхода на улицу и полностью запрещено пользоваться общественным транспортом, - рассказали в генеральном консульстве Беларуси в Стамбуле.

Кинотеатры и спортплощадки под запретом

ТРЦ, салоны красоты, парикмахерские и барбершопы работают с 10.00 утра до 20.00 вечера (с индивидуальным графиком по выходным), но чтобы туда попасть придется предъявлять персональный код здоровья (HES). На домашнюю дистанционку переведено все обучение до конца 2020-го года. Кинотеатры и спортплощадки вовсе под запретом. А кафе и рестораны работают только на вынос и доставку.

Для работы с «ковидом» введен горячий номер «184», сотрудник говорит по-турецки, но можно попросить к телефону переводчика.

Отдых в Турции будет сопряжен с соблюдением всех "антиковидных" мер, введенных в стране. Фото: Виталий КАРНАУХ

В самолете маски для всех кроме детей до 2 лет

- В Турции сохранено внутреннее и международное авиасообщение, в том числе, с Беларусью. Но пропуск в терминале аэропорта в Стамбуле возможен только при наличии выкупленного билета и только в день вылета, - уточнили в дипмиссии.

Прилетая из Беларуси в Турцию, все пассажиры, кроме малышей до 2 лет, должны быть в масках и на борту самолета, и в аэропорту. Дети в возрасте 2 - 12 лет должны быть в бандане или маске по размеру. Для лиц, которые не могут быть в масках по медпоказаниям - обязательны защитные щитки, при этом должна быть при себе справка о диагнозе.

- Внесены некоторые корректировки насчет ручной клади. Теперь это могут быть только дамские сумочки, небольшие мужские сумки для документов, ноутбуки и переноски для детей. Других вещей на борт брать нельзя. Во время полета можно пройти только в туалет. А питание на самолете раздают поочередно, чтобы создавалась дистанция между людьми, которые сняли маску, чтобы поесть, - добавили представители Генконсульства.

Если при прилете в Турцию ПЦР-тест положительный?

Прибывая в Турцию все заполняют «листок пассажира». А до вылета и по прибытию необходимо пройти медобследование, если есть симптомы- сдается ПЦР-тест.

- Пассажиры, получившие положительный ПЦР-тест, не будут выдворены из страны и подлежат лечению, - пояснили дипломаты. - Гражданам Беларуси, испытывающим проблемы со здоровьем на территории Турции, Минздрав страны оказывают услугу международной поддержки. Для этого необходимо позвонить по отдельному номеру (тел.: 08-502-88-38-38, добавочный 4 для вызова русскоговорящего переводчика), - прокомментировали в белорусском консульстве.

Однако вылететь обратно из Турции, например, в российский аэропорты белорусы могут только при наличии российского гражданства или вида на жительство в России, а также справки о прохождении ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 3 дня до прибытия в Россию.

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