«Будет поздравление-сюрприз»: Тихановская поздравит белорусов с Новым годом

Фото: Telegram-канал Светланы Тихановской

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси, дала большое интервью порталу tut.by

В нем, кроме прочего, она пообещала, что не оставит белорусов без поздравления с Новым годом. Отвечая на вопрос о том, подготовила ли она уже соответствующее обращение, Тихановская сказала следующее:

- Я так понимаю, это уже не будет сюрпризом (смеется). Да, речь будет подготовлена, это очень ответственный момент.

- Это будет что-то оригинальное, как у Зеленского в прошлом году, или традиционное обращение у елки?

- А вот это уже будет сюрприз, - отметил старший политический советник Светланы Тихановской Александр Добровольский.

- Светлана на фоне Дворца Независимости в Минске?

- Новый год в Минске - я бы очень этого хотела, - сказала Светлана Георгиевна.

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