В Витебске спасали одну и ту же женщину два раза за сутки: она упорно жгла ветошь

Два раза за сутки спасатели извлекали женщину из задымленного подвала. Фото: МЧС.

5 декабря витебские спасатели два раза подряд спасали одну и ту же женщину. В первый раз сообщение о том, что из подвала одного из домов по улице Смоленской идет дым, поступило в 16.31. Сотрудники МЧС обнаружили, что в одной из секций подвала горит ветошь. В подвале на полу нашли 59-летнюю женщину. Спасатели вынесли ее на свежий воздух. Медики осмотрели женщину, предложили ей поехать в больницу, но спасенная отказалась от госпитализации. Возгорание ликвидировали.

Уже через два с половиной часа в центр оперативного управления снова поступил сигнал о задымлении по тому же адресу. Из того же подвала спасатели вынесли ту же женщину. На этот раз спасенную отправили в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

5 декабря в 16.31 спасателям поступило сообщение о задымлении в подвале по улице Смоленской в Витебске.

- В подвале повреждены деревянные строительные конструкции, закопчены стены и потолок. Рассматривается версия причины произошедшего - неосторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе МЧС.

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