Лукашенко о Всебелорусском собрании: Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема

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7 декабря 2020 года Лукашенко проводит большое совещание по вопросам экономики.

Выступая на нем, Лукашенко отметил: основные принципы функционирования государства на ближайшую пятилетку будут установлены Всебелорусским народным собранием. Высказался Лукашенко и о перераспределении полномочий и ответственности.

- Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим, кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия. В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал - если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема, - приводит слова Лукашенко БелТА.

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