Тихановская рассказала, что будет руководить Беларусью 45 дней минимум, и пояснила, расформируют ли МВД и другие министерства

Светлана Тихановская и ее советники озвучили свой "сценарий новых выборов в Беларуси". Фото: соцсети.

Ресурс tut.by опубликовал большое интервью со Светланой Тиановской, в котором экс-кандидат в президенты и представители ее команды рассказали, каким видят переходный период после возможной смены власти в Беларуси.

Ранее «Комсомолка» публиковала повторное заявление Светланы Тихановской о том, что она готова возглавить Беларусь до проведения новых выборов.

В новом интервью политик напомнила, что во время всей предвыборной кампании 2020 года она заявляла, что необходимы новые выборы. Какова готовность к новым процессам?

- Уже появилась команда и разработаны документы, которые дают возможность это сделать осознанно, поэтому сейчас мы решили записать такое заявление. Но и так было очевидно, что я уже не брошу это все, пока всех политзаключенных не выпустят, - пояснила Тихановская.

А далее на вопрос о том, считает ли она себя будущим руководителем Беларуси, пояснила: «Руководителем на 45 дней, надеюсь».

За Тихановскую продолжил ее советник по международным вопросам Франак Вячорка, который уточнил, что 1,5 месяца - это минимальный срок который может понадобиться для подготовки и проведения новых выборов. Но не исключил, что данный период все же может и затянуться.

- Однако наша задача в том, чтобы сделать это как можно быстрее. Чтобы новые выборы состоялись, состоялись на нормальных условиях и все имели одинаковые условия для конкуренции, - перечислил он.

Также представители оппозиции рассказали и о своем видении предвыборных процессов.

- Все начнется с переговоров (с представителями власти. - Ред.). Какой бы ни был путь развития событий, он все равно приведет к переговорам. Когда будут достигнуты договоренности, освободят политзаключенных, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам, - прокомментировала Тихановская, добавив, что считает, что к тому времени политпроцессы и документы будут подготовлены и прописаны «шаг за шагом».

- Но все зависит и от переговоров, и от того, кто окажется за этим столом переговоров, и где на тот момент будет бывший президент, - заметила она.

Также Светлана Тихановская ранее заявляла о том, что существующие министерства Беларуси распускаться не будут. Журналисты tut.by спросили, коснется ли это «сохранение кадров» и Министерства внутренних дел?

Тихановская не стала отрицать, что в отношении МВД - «тема сложная».

- Во время круглого стола нужно будет в первую очередь заручиться поддержкой военных. Но все преступники из системы должны будут предстать перед судом. Думаю, МВД станет после организации честных выборов одной из важнейших тем переговоров: кто останется в министерстве, а кто - нет, - резюмировала политик.

Вячорка заметил, что в переговорах поучаствует и «сторона народа»: «Те, кто выходит на улицы, находится в заключении, попадает под дубинки, вынужден уехать за границу». Второй стороной диалога будет режим. А насчет МВД Светлана абсолютно правильно сказала, это будет обсуждаться. Украина, например, проходила через подобную проблему, и им нужно было полностью реформировать МВД, полностью избавиться от личного состава, потому что там не было совестливых сотрудников. Нам же предстоит это оценить».

Другой советник Тихановской, старший политический советник Александр Добровольский, заметил, что в переговорах будет и третья сторона - ОБСЕ.

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