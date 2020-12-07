В Нацбанке рассказали о том, сколько валюты белорусы купили в этом году

Белорусы продолжают скупать валюту Фото: Надежда БУТОВИЧ

Белорусы в этом году - чистые покупатели валюты. При этом покупатели достаточно активные - об этом свидетельствует официальная статистика Национального банка.

Так, по данным регулятора, в период с января по ноябрь 2020 года белорусы купили и безналичной валюты на $9 млрд 205 млн в эквиваленте, а продали $7 млрд 466,2 млн.

Выходит, что чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $1,74 млрд.

Если говорить о статистике по юридическим лицам, то и здесь ситуация схожая: белорусские предприятия о организации за неполный 2020 год купили иностранной валюты на $20 млрд 901,3 млн в эквиваленте, а продали $19 млрд 955 млн. Чистая покупка, таким образом, чуть-чуть не дотянула до одного миллиарда, и составила $946,4 млн.

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