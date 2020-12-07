«Очень холодно!» Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Беларуси 8 декабря 2020 года

Синоптики обещают, что 8 декабря 2020 года будет солнечно, но морозно Фото: Виктор ПАЖИТОК

Специалисты Белгидромета поделились прогнозом погоды на 8 декабря 2020 года.

Будет облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Ночью будет очень холодно - до минус 12 градусов. Правда, речь идет, главным образом, про восточные регионы Беларуси. Средняя ночная температура по республике: от минус 3 градусов и ниже. Днем мороз сохранится, но немного спадет: ожидается от 1 до 6 градусов ниже нуля. Ситуацию усугубит ветер: он будет юго-восточным, 5-10 м/с, при порывах до 12-14 м/с, ночью местами в западных районах - до 15-18 м/с. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

В Минске 8 декабря будет малооблачно, утром до 9 градусов мороза, днем - от 5 до 7 градусов ниже нуля, к вечеру похолодает до минус 8.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светлана Тихановская рассказала, что будет руководить Беларусью 45 дней минимум, и пояснила, расформируют ли МВД и другие министерства.

Она также пообещала поздравить белорусов с Новым годом (но как именно она это сделает - пока тайна)

7 декабря 2020 года Лукашенко проводит большое совещание по вопросам экономики (далее - здесь)

Сколько будет стоить метр жилья в Беларуси по итогам 2020 года? Министр строительства назвал цифру (далее - здесь)

Нацбанк отчитался об изменении объемов золотовалютных резервов Беларуси за ноябрь. Как думаете, они уменьшились или выросли? (вот здесь ответ)

В Новополоцке милиция задержала 33 участника квеста. О том, были ли составлены протоколы - здесь.