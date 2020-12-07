Лукашенко потребовал сдерживать цены: Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не значимые товары?!

Лукашенко потребовал, чтобы цены сдерживались на все значимые товары, в том числе бытовую технику, а не только на продукты. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в понедельник, 7 декабря, Александр Лукашенко проводит совещание с экономическим блоком.

Обсуждая основные вопросы белорусской экономики, он поднял тему роста цен, пишет БелТА. И заметил, что мониторить и сдерживать цены госструктуры должны не только по отношению к продовольственным товарам.

- А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам, - поручил Лукашенко.

В связи с этим он заметил, что при сдерживании только стоимости продовольствия получается перекос, который наносит урон лишь агросектору.

- Получается, что крестьян мы сдерживаем (в основном же это вопрос продовольствия и одежды), а всем остальным - вольница, - возмутился Лукашенко.

И в заключение добавил, что любое сдерживание так или иначе воздействует на сельское хозяйство и на продовольствие. А также заметил, что в Беларуси уже опытным путем выработана практика контроля за ценообразованием и сдерживанием инфляции.

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