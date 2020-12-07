«Тело оттащил в канаву, заменил решетку радиатора». Как водитель фуры пытался скрыть, что сбил человека в Бешенковичском районе

В Бешенковичском районе водитель фуры сбил насмерть человека и скрылся, но его нашли. Фото:УВД.

Утром 3 декабря доярки возвращались со смены и около деревни Бочейково Бешенковичского района и увидели, что в канаве около дороги лежит человек. Оказалось, что мужчина мёртв. Женщины вызвали милицию, которая установила личность мужчины – это оказался 58-летний сварщик из соседней деревни. Выяснилась и причина смерти: мужчина стал жертвой ДТП.

-Розыск водителя, который сбил пострадавшего, осложнялся неясным временем совершения ДТП, а также тем фактом, что произошло это на оживленном участке трассы. Несмотря на это, менее чем за сутки, оперативникам совместно с коллегами из ГАИ удалось восстановить всю картину случившегося, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Правоохранительные органы выяснили, что погибший мужчина был нетрезв, когда попал под колеса большегрузного автомобиля. Водитель фуры оттащил тело в канаву и скрылся с места происшествия. Как оказалось, это был 40-летний житель Лиозно, который 2 декабря ехал на разгрузку в Минск. В столице он заменил решетку радиатора, на которой остались следы наезда, и вернулся домой.

В отношении водителия следователями возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД.