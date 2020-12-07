В Барановичах на свалке нашли боевые снаряды

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Необычная находка случилась в Барановичах.

Инцидент произошел по Слонимскому шоссе, где рабочие убирали свалку. Во время проведения работ они обнаружили металлические предметы, похожие на снаряды. Вызванные на место происшествия сотрудники РОВД оперативно перекрыли территорию для безопасности граждан, работу начали специалисты-саперы.

Как рассказали чуть позже в Барановичском городском отделе внутренних дел, сотрудники саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 идентифицировали находки.

Оказалось, что найдены были артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны диаметром 105 мм и 75 мм.

В дальнейшем военнослужащие обследовали территорию, однако иных взрывоопасных предметов обнаружено не было. Саму же опасную находку вывезли на спец полигон, где ликвидировали.

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