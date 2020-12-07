«Воскресенье прошло спокойно»: в МВД рассказали, сколько человек задержали на акциях протеста 6 декабря

По данным МВД, в ИВС после акций протеста 6 декабря были водворены 344 человека Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Беларуси после акций протеста, которые прошли в воскресенье, 6 декабря, в изоляторы временного содержания были водворены 344 человека. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В воскресенье, 6 декабря, было довольно спокойно, несмотря на активные призывы различных деструктивных телеграм-каналов. Следует отметить, что значительно снизилось число акций протеста, а также и их участников. В Минске несанкционированные акции протеста проходили в основном во дворах. Они были маломасштабны, - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, сотрудники милиции задерживали в основном «активистов»: людей с незарегистрированной символикой, который выкрикивали различные лозунги и призывали к нарушению порядка.

- Некоторые из участников акций протеста пытались выходить на проезжую часть. Отдельные лица оказывали неповиновение сотрудникам милиции. Соответствующие меры были приняты. Всего в стране после акций протеста 6 декабря в изоляторы временного содержания были водворены 344 человека, - рассказала Чемоданова.

И добавила, что некоторые из задержанных уже ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

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