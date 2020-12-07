Глава ВОЗ рассказал, как безопасно отметить Новый год и Рождество

До Нового, 2021-го, года осталось несколько недель Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус опубликовал в своем Twitter обращение, касающееся приближающихся новогодних и рождественских праздников.

Во-первых, он отметил: COVID-19, увы, внес свои жесткие коррективы и праздники пройдут не так, как обычно, но это не означает, что их нельзя будет отметить.

Во-вторых, глава ВОЗ сформулирован несколько простых рекомендаций: как максимально обезопасить себя и своих близких.

Так Тедрос Аданом Гебреесус советует по возможности оставаться дома, придерживаться противоэпидемических мероприятий и избегать скоплений людей.

В этом году целесообразно отказаться от запланированных на рождественские и новогодние дни путешествий. В этом году «надо отмечать праздники с родными и избегать встреч с членами «многих разных домохозяйств».

Если же встреч с друзьями никак не избежать, то лучше организовать их на улице, при этом сохранять дистанцию.

Есть и еще одна очень важная рекоменлация: стоит также избегать многолюдных шоппинг-центров и стараться не посещать их в «пиковые часы».

- Пользуйтесь шоппингом онлайн, если можете, - советует Гебреесус.

Кроме того, глава ВОЗ напомнил о масках, социальной дистанции и дезинфекции рук во время пользования общественным транспортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 декабря 2020 года Лукашенко проводит большое совещание по вопросам экономики (далее - здесь)

Сколько будет стоить метр жилья в Беларуси по итогам 2020 года? Министр строительства назвал цифру (далее - здесь)

Нацбанк отчитался об изменении объемов золотовалютных резервов Беларуси за ноябрь. Как думаете, они уменьшились или выросли? (вот здесь ответ)

В Новополоцке милиция задержала 33 участника квеста. О том, были ли составлены протоколы - здесь.