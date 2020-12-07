Несчастный случай не охоте: 68-летний пострадавший скончался на месте

Фигурант задержан Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О несчастном случае, который произошел 6 декабря в Барановичском районе, сообщили в Telegram-канал Следственного комитета.

Отмечается, что ЧП случилось на охоте во время охоты в лесу в дневное время суток.

52-летний мужчина непреднамеренно выстрелил из охотничьего ружья и попал в 68-летнего знакомого. Последний от полученного огнестрельного ранения скончался на месте. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 УК

Комплекс неотложных следственно-оперативных действий продолжается.

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