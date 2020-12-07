В Минске легковушка сбила на пешеходном переходе восьмилетнего ребенка

В Минске автомобиль на пешеходном переходе сбил восьмилетнего ребенка. Фото: скриншот с видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске легковушка на нерегулируемом пешеходном переходе сбила восьмилетнего ребенка. Пострадала и его мама. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что за рулем автомобиля «Форд» находился 30-летний водитель. Он двигался по Старовиленскому тракту в сторону улицы Нововиленской. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил восльмилетнего ребенка и его маму, - пояснила ведущий специалист по агитации и пропаганде Центрального района Татьяна Ященко.

В ведомстве добавили, что женщина была доставлена в больницу, а восьмилетнюю девочку врачи скорой медицинской помощи осмотрели на месте случившегося.

Проводится проверка.

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