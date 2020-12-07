Пожары в Браславском и Миорском районах: погибли люди

Фото: МЧС
О двух пожарах, которые произошли 6 декабря в Витебской области, рассказали в МЧС.
Первый случился в агрогородке Турково Миорского района: около 7 вечера в МЧС поступил сигнал о пожаре дома по улице Молодежной.
Приехавшие на место ЧП спасатели обнаружили деревянный дом, горящий открытым пламенем, кровля и потолочное перекрытие уже обрушились. После того, как огонь был ликвидирован, специалисты приступили к разбору обрушившихся строительных конструкций, в ходе которого в коридоре на полу обнаружили обгоревший труп мужчины. Им оказался квартиросъёмщик, пенсионер 1958 года рождения. Он проживал один, на момент возгорания находился в доме.
Еще один пожар произошел утром 6 декабря.
-В 5-24 спасателям поступило сообщение о пожаре квартиры по улице Горького в горпоселке Видзы Браславского района, - рассказали в МЧС.
Выехавшие на место сотрудники оперативно приступили к тушению сблокированного, одноэтажного жилого дома. На месте был обнаружен труп хозяйки, 1928 года рождения. Огонь был ликвидирован, эвакуация жильцов соседних квартир не понадобилась.
Спасатели подчеркивают: в обоих случаях основной версией возгорания является неосторожное обращение с огнем.
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