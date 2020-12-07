Головченко: Беларуси удастся сохранить лидирующие позиции по росту экономики не только среди стран-соседей, но и по Европе

Головченко заверил, что Беларуси удастся сохранить лидирующие позиции по росту экономики не только среди стран-соседей, но и по Европе. Фото: БелТА

В понедельник, 7 декабря, Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости совещание, на котором обсудили ситуацию в экономике и прогнозы на 2021 год. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заверил, что Беларуси удастся сохранить лидирующие позиции по росту экономики не только среди стран-соседей, но и по Европе. Его слова приводит БелТА.

- Белорусская экономика в 2020 году развивалась в очень сложных условиях. Было сразу несколько шоков: пандемия коронавируса, проблемы с импортом нефти и экспортом калия, снижение глобальной экономической активности, кризис спроса, неустойчивости на внутреннем рынке…В первом квартале удалось зафиксировать падение ВВП на 0,2%. Во втором квартале падение ускорилось – до 3,1%. Да, международные организации пророчили Беларуси дальнейшее падение ВВП и коллапс экономики. Хотел бы отметить, что по предварительным оценкам ВВП по итогам 2020 года составит 99,1-99,2%. И даже вот при таком раскладе Беларусь сохранит лидирующие позиции по росту экономику не только среди стран-соседок, но и в целом по Европе, - заявил Головченко.

Он также отметил, что выросла и средняя зарплата.

- Средняя заработная плата в декабре составит более 1,34 тысяч рублей. Мы можем наблюдать рост около 7%. Также нам удалось сохранить трудовые коллективы в условиях пандемии коронавируса. Если сравнивать с маем, то снизилась в 4,4 раза неполная занятость, а простои – в 2,3 раза, - подчеркнул премьер-министр.

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