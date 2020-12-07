Привезли на тачке труп, подожгли дом и вызвали МЧС. В Глубоком завершено расследование жестокого убийства

В Глубокском районе двое убили собутыльника и подожгли его дом. Фото: Следственный комитет.

Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование дела о жестоком убийстве. Преступники, чтобы скрыть следы преступления, сожгли дом жертвы.

Трагедия случилась в конце июня. Утром 30 июня сотрудники МЧС приехали тушить пожар в деревню Вышедки Глубокского района. В доме было тело мужчины. Эксперты установили, что он не погиб на пожаре, а его смерть носит криминальный характер.

Оказалось, что накануне мужчина был в гостях, вместе с двумя приятелями распивал спиртное. Собутыльники поссорились и подрались. 39-летний мужчина избил 62-летнего. Утром собутыльники заметили, что избитый не подает признаков жизни. Они положили тело в тачку и отвезли в дом убитого. Дом подожгли, подождали, когда огонь разгорится, и сами же позвонили в МЧС.

-В результате поджога повреждено и уничтожено имущество потерпевшего на сумму более 12,5 тысяч рублей. Эксперты установили, что смерть потерпевшего наступила от множественных травм, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В мобильном телефоне одного из обвиняемых нашли видеозапись, на которой видно, как второй избивает потерпевшего.

39-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью и в умышленном уничтожении и повреждении имущества, он заключен под стражу. Второй мужчина, 34-летний житель Поставского района, отпущен под подписку о невыезде. Его обвиняют в укрывательстве следов особо тяжкого преступления и в умышленном уничтожении и повреждении имущества.