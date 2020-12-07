Съедобная упаковка, разработанная в БГУ, победила на международной ярмарке. Догадаетесь, из чего ее сделали?

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В Белгороде завершилась ярмарка инновационных проектов StartUp:Land. Лучшей разработкой была признана съедобная упаковка для пищевых продуктов, разработанная в БГУ.

- Новый вид упаковки полностью разлагается в организме человека и животных и способен в разы сократить последствия от пластика. Кроме того, благодаря своему 90%-ному составу из крахмала пленки нетоксичны и имеют низкую стоимость. Остальные 10% - полимер, обеспечивающий прочность, - рассказали в пресс-службе БГУ.

Разработку на конкурсе представила аспирант химического факультета БГУ Анастасия Канунникова, которая рассказала, что над инновацией работали с 2015 года.

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