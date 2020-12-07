Курсы валют в Беларуси на 7 декабря: белорусский рубль укрепился к корзине валют

Курсы валют в Беларуси на 7 декабря Фото: Инна КОРСАК

В понедельник, 7 декабря, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги. Белорусский рубль укрепился к корзине валют. Информация была опубликована на сайте БВФБ.

Евро подешевел на 0,0169 и теперь стоит 3,1076 белорусского рубля.

Доллар снизился на 0,0023 и теперь стоит 2,5674 белорусского рубля.

Российский рубль стал дешевле на 0,0055 и теперь стоит 3,456 белорусского рубля.

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