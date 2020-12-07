В «Белнефтехиме» рассказали о том, сколько азербайджанской нефти поступит на Мозырский НПЗ

Беларусь диверсифицирует поставки нефти Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», Беларусь закупила 160 тысяч тонн азербайджанского черного золота.

- В данном случае идет речь о спотовых поставках легкой нефти Azeri Light: ноябрь и декабрь - по 80 тысяч тонн, - приводит слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко БелТА.

Отметим, что ранее в СМИ циркулировала информация, озвученная пресс-секретарем российской компании «Транснефть» Игорем Деминым, который сообщил о том, что транпортировка нефти по участку трубопровода «Дружба» Михалки - Броды в направлении Венгрии и Словакии была приостановлена на сутки.

Как выясняется, временная остановка транзита была связана с плановой прокачкой сырья на Мозырский НПЗ из украинского порта в Одессе. Кроме этого, Александр Тищенко отметил, что «использование легкой нефти - эффективный способ увеличения выхода светлых нефтепродуктов». Напомним, Беларусь старательно диверсифицирует поставки нефти, закупая ее не только в России, но и Азербайджане. Разовыми были акции по покупке белорусскими нефтяниками норвежской нефти.

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