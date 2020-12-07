«Вам важны только медальки и места, а не спортсмены»: Левченко ответила на заявление министра спорта

Левченко ответила на заявление министра спорта. Фото: БелТА
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко ответила на заявление министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, который в эфире телеканала СТВ высказался о том, что «спортсмены сейчас должны думать о том, как поднимать престиж Беларуси на мировой арене».
- Поднимать престиж кого? Той страны, которая подвергает репрессиям своих спортсменов? Для вас важны лишь медальки и места, а не спортсмены. И еще - чтобы они не высказывали свое мнение, молчали, а лишь подписывали бумажки, - написала в сториз в Инстаграме баскетболистка.
Напоним, что Елена Левченко была задержана была задержана 30 сентября. Спортсменку судили по части 1 статьи 24.34 КоАП - нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Ей дали 15 суток административного ареста.
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