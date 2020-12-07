Иммунолог назвал «самое массовое» последствие коронавируса

По словам врача, у переболевших коронавирусом налюдаются симптомы поражения сосудистой системы организма. Фото: pixabay

Какое последствие чаще всего возникает у переболевших коронавирусом, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

- Самое массовое, с моей точки зрения, что я вижу у всех пациентов, - это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму, - пояснил медик, его слова приводит портал lenta.ru.

Доктор считает, что это связано с поражением сосудистой системы организма у больных COVID-19.

- Васкулиты - это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались, - уточнил врач.

Он добавил, что со временем эти клетки приводят к разрастанию коллагена, из-за чего сосуды становятся не такими эластичными, как были до болезни.

По словам Болибока, пока сложно говорить о том, долго ли остаются эти последствия коронавируса. Более того, медик заявил, что в настоящее время нельзя точно сказать, какой именно орган атакует SARS-CoV-2, а пострадать от него может весь организм.

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