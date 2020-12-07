Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 декабря 2020 года: 1796 случаев COVID-19 и 8 смертей за сутки

Прирост за сутки - 1796 новых случаев COVID-19 Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 7 декабря. Прирост за сутки - 1796 новых случаев. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 148 953 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1310 человек.

Всего в Беларуси на 30 ноября коронавирусной инфекцией переболели 126 084 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 8 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1215 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 3 449 089. За последние сутки провели 18 574 теста.

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