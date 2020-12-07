Правительство опубликовало перечень документов, которые продлевают из-за пандемии

Пандемия внесла корректировки: сроки действия многих закончившихся документов продлеваются Фото: Виктор ПАЖИТОК

Указ о продлении документов, срок действия которых заканчивается, Лукашенко подписал 25 ноября 2020 года. Тогда же анонсировалось: конкретный перечень этих документов определит правительство. И вот Совет министров сформировал перечень справок и документов, срок действия которых из-за коронавируса продлят на шесть месяцев. Он содержится в постановлении правительства №687, уже размещенном на официальном правовом портале.

В список документов вошли медицинские справки о состоянии здоровья, справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, справки для назначения пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, удостоверения инвалида, вид на жительство, пропуска на право пребывания в пограничной полосе, водительское удостоверение и др.

Отметим, что постановление Совета министров вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 10 ноября 2020 года.

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