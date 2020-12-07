ГУВД: Неизвестный натянул на рельсы металлическую проволоку - произошло закорачивание цепи

В ГУВД заявили, что неизвестный натянул на рельсы металлическую проволоку – произошло закорачивание цепи. Фото: ГУВД Мингорисполкома

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что неизвестный в Минске натянул на рельсы металлическую проволоку - произошло закорачивание цепи. Об этом сообщает БелТА.

- Вновь был зафиксирован факт блокировки железнодорожных путей. В понедельник, 30 ноября, неизвестный натянул на рельсы металлическую проволоку, после чего произошло закорачивание цепи. Сработала сигнализация. Она и помогла экстренно остановить состав и предотвратить трагедию, - пояснили в ГУВД.

По данному факту сотрудники милиции проводят проверку. Было возбуждено уголовное дело.

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