Зампред Мингорисполкома рассказал, будут пускать родителей на утренники в столичные школы и сады

В столичной мэрии не исключают, что многие праздничные мероприятия проведут на открытом воздухе Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Отменять новогодние утренники в детских садах и школах в этом году пока не планируют. Однако ряд ограничительных мер буде т принят, а мероприятия будут проводить «при ограниченном количестве приглашенных родителей».

Об этом, как пишут Минск-Новости, заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. Кроме того, жестко будет контролироваться соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Сам формат праздничных мероприятий с участием детей будет определяться исходя из обстановки.

- Мы рекомендуем в детских садах и в начальной школе при проведении утренников ограничивать количество приглашенных родителей, - сказал Артем Цуран.

Он также отметил, что в столичной мэрии динамику заболеваемости учащихся постоянно отслеживают и контролируют.

-На протяжении последних двух недель роста не наблюдается, - сказал зам столичного градоначальника.

Весьма жесткие меры уже приняты в детских интернатных учреждениях: посторонних туда не пускают вовсе, а сотрудники работают вахтовым методом. Тем, кто хочет поздравит детей в Новым годом и Рождеством Артем Цуран советует передавать подарки через руководство.

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