Наталья Подольская умилила поклонников новым фото с маленьким сыном

Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями в октябре 2020. Фото: Instagram

Белорусская певица Наталья Подольская привела в восторг своих подписчиков в Инстаграме, опубликовав новое фото с новорожденным сыном.

38-летняя артистка показала, как проводит время с малышом. На кадрах Подольская запечатлена с сыном Иваном, который отдыхает у нее на груди.

«Каждая мама знает», - подписала фото певица.

«Каждая мама знает», – подписала фото певица. Фото: Instagram

Подписчики артистки пришли в восторг от этой фотографии, высказав свое восхищение в многочисленных комментариях. Некоторые отметили, что это чувство, которое знакомо всем мамам, даже не передать словами.

«Завидую и помню, как пахнет эта макушка», «Запах своего ребеночка, самый сладкий на свете!», «Милота», «Так пахнет счастье», «Не придумали смайлик, чтобы передать чувство», «Здоровья вам и малышу», - написали поклонники.

Наталья Подольская стала мамой во второй раз в октябре этого года. Она и ее супруг певец Владимир Пресняков воспитывают также еще одного сына Артемия. Он появился на свет в 2015-м.

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