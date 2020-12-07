Лукашенко: Нужно немедленно поставить на учет всех тунеядцев и заставить их работать

Лукашенко заявил, что нужно заставить тунеядцев работать. Фото: БелТА

В понедельник, 7 декабря, Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел совещание, на котором обсудили ситуацию в экономике и прогнозы на 2021 год. Лукашенко заявил, что нужно немедленно заняться трудоустройством безработных. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Нужно немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции подключите тех, кого считаете нужным. Немедленно необходимо поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. На сегодняшний день неработающий шатающийся человек - это не просто протестун на улице, а будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы вынуждены тратить огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных, - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что нужно заставить всех работать.

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