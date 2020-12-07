Гражданке Швейцарии, которая сорвала балаклаву с омоновца, вынесли приговор

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В суде Советского района Минска вынесено решение по делу белоруски, гражданки Швейцарии, Натальи Херше.

Женщину, напомним, задержали вечером 19 сентября - они принимала участие в традиционном женском марше. В тот момент, когда ее вели в автозак, она, по версии следствия, оказывала активное сопротивление, пыталась вырваться и сбежать. Ее действиям противостоял сотрудник ОМОНа Сергей Кончик.

В какой-то момент Наталья схватила его за лицо, поцарапала, стащила и порвала балаклаву, испортив тем самым форменное обмундирование.

Сегодня по этому громкому делу судьей Сергеем Шатило вынесено решение: гражданский иск Кончика удовлетворить. Наталью Херше признали виновной по ч. 2. ст. 363 Уголовного кодекса (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года в колонии общего режима. Кроме этого, она должна выплатить Кончику компенсацию в размере 1000 рублей.

Помимо этого, решением суда определено, что бело-красно-белый флаг, который был изъят у Натальи, подлежит уничтожению.

Адвокат женщины уже сообщил, что решение суда будет обжаловано в установленной форме.

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