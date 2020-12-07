Госпогранкомитет предупредил об очередях на границе с Литвой и Польшей

В Госпогранкомитете пояснили причину очередей на границе с Литвой. Фото: Оксана БРОВАЧ

Очереди грузовиков образовались на границе Беларуси с Литвой и Польшей, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

В частности, сложнее всего сейчас обстановка на границе с Литвой. Там выезда из Беларуси ожидают свыше тысячи фур.

По данным на 14.00, в пункте пропуска «Каменный Лог» – очередь из более 400 грузовиков, в «Беняконях» – 250, на погранпереходе «Привалка» выезда из нашей страны ждут 190 фур, в «Котловке» – 230.

Есть небольшая очередь и на белорусско-латвийской границе. Так, в пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны» выезда в Латвию ожидают по 100 фур.

На границе с Польшей примерно такой же затор. В частности, в «Брузгах» стоят более 140 грузовиков, в «Берестовице» – более 90, «Козловичах» – свыше 80.

В ГПК пояснили, что одна из причин скопления автомобилей – это традиционный рост транспортного потока на границе в связи с завершением года, поскольку перевозчикам нужно успеть выполнить все свои обязательства по контрактам.

При этом там отметили, что в целом снизилась общая пропускная способность в связи с закрытием сопредельными странами нескольких пунктов пропуска. Кроме того, литовское направление очень выгодное с точки зрения ввоза топлива на территорию ЕС, поэтому там большой поток транспорта.

Среди факторов, повлиявших на обстановку в пунктах пропуска, по данным ГПК, также несоблюдение службами сопредельных стран договоров по оформлению конкретного количества транспорта за единицу времени.

В ГПК посоветовали грузоперевозчикам выбирать для выезда из Беларуси в ЕС польское направление, поскольку оно не так загружено, как литовское.

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