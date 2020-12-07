Глава Минздрава пояснил, по каким причинам поликлиники перестали оказывать плановую медпомощь

Пиневич рассказал, по каким причинам в поликлиниках перестали оказывать плановую медпомощь Фото: Инна КОРСАК

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич пояснил, по каким причинам в поликлиниках Минска прекратили оказывать плановую медицинскую помощь. Его слова приводит БелТА.

- Поликлиники перешли немного в иной режим работы. Так было и в первую волну коронавируса. Пациентам, у которых выявлены хронические заболевания, оказывают необходимую помощь на дому. Мы должны делать все для того, чтобы не концентрировать пациентов без особой необходимости в одном месте, - подчеркнул Пиневич.

Он также добавил, что ситуация с коронавирусом в Беларуси под контролем.

- Должен отметить, что принятые противоэпидемические мероприятия достаточно эффективны, - подытожил глава Минздрава.

Напомним, что с 4 декабря в поликлиниках Минска временно прекратили оказывать плановую медицинскую помощь.

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