Поджигателя «Табакерки» в Жодино задерживали бойцы «Алмаза»

По данному факту возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Фото: скриншот YouTube / МВД Беларуси

Житель Жодино поджег «Табакерку», его задержали, когда он пытался скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Там отметили, что задерживали мужчину бойцы антитеррористического спецподразделения «Алмаз».

- На 32-летнего местного жителя вышли сотрудники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД. Вечером 5 декабря мужчина поджег торговый павильон на улице Фрунзе и при попытке скрыться был задержан бойцами СПБТ «Алмаз», - рассказали подробности в пресс-службе.

По данным милиции, местный житель заранее продумал, как будет поджигать ларек, и осуществил свой план при помощи изготовленного накануне коктейля Молотова.

- Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Подозреваемый водворен в ИВС. У фигуранта был пособник, личность которого сейчас устанавливается, - пояснили в МВД.

Там также отметили, что мужчина был постоянным участником акций протеста против действующей власти.

Оперативники проверяют, был ли причастен задержанный к другим преступлениям.

Милиция опубликовала и кадры инцидента, судя по которым, ларек находился под видеонаблюдением. Почти сразу после поджога мужчину задержали.

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