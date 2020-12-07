В Минске 7 декабря пенсионеры вновь собирались на традиционный марш, но их разогнали силовики

В Минске пенсионеры попытались собраться на традиционный марш, но их разогнали силовики. Фото: tut.by

В Минске в понедельник, 7 декабря, пенсионеры вновь собирались на традиционный марш, но их разогнали силовики. Бабушки и девушки определили себе и новую точку сбора: не площадь Ленина, как было ранее, а площадь Якуба Коласа. Об этом сообщает портал onliner.

Перед началом марша пенсионеров ГАИ перекрыли подъезды к площади Якуба Коласа. Собравшиеся небольшой колонной пенсионеры шли в направлении площади Победы. Сотрудник милиции предупреждал собравшихся, что данная акция является несанкционированной.

В районе площади Якуба Коласа были замечены около 10 микроавтобусов с силовиками. Также неподалеку находились и обычные автобусы.

Рядом с площадью Якуба Коласа дежурили микроавтобусы. Фото: onliner.by

Часть пенсионеров спустились в подземный переход на Коласа, а вторую часть окружили силовики и не давали им пройти.

После 14 часов пенсионеров заметили на площади Независимости и на улице Бобруйской. Чуть позже туда подъехали силовики и разогнали их.

Часть пенсионеров дошла до улицы Бобруйской. Фото: onliner.by

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