По факту «светофорного инцидента» в Минске возбуждено уголовное дело

Неизвестные повредили провода шести светофоров на нескольких перекрестках в столице. Фото: pixabay

Шесть светофоров были выведены из строя в Минске, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в октябре этого года.

- 27 октября в столице злоумышленники повредили провода шести светофоров на перекрестках пр. Партизанский - ул. Ванеева, пр. Партизанский - ул. Буденного, пр. Партизанский - ул. Кошевого, пр. Рокоссовского - ул. Ванеева. На места происшествий выбывала следственно-оперативная группа. Столичная Госавтоинспекция с привлечением специалистов устранила неполадки и стабилизировала движение на участках, - напомнили в Госавтоинспекции.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 309 УК (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения).

В ГАИ добавили, что умышленное повреждение средств железнодорожного, автомобильного и другого транспорта, путей сообщения, сооружений на них, средств сигнализации или связи наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, если это действие заведомо для виновного могло повлечь смерть человека, аварию или другие тяжкие последствия.

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