За чучела, символику и марш на жителя Минского района завели три уголовных дела

Еиномышленников мужчины ищут, чтобы задержать. Фото: скриншот YouTube / УВД Минского облисполкома

Житель Минского района стал фигурантом сразу трех уголовных дел, сообщается на сайте УВД Миноблисполкома.

По данным милиции, мужчина организовывал марши протеста у себя в поселке, сделал чучела с приклеенными снимками чиновников и расклеил на мостах символику.

Чучела были обнаружены 15 и 17 ноября. На них были наклеены фото главы МВД и председателя Хатежинского участка для голосования, а также надписи «Не забудем, не простим».

– Сотрудники Ждановичского отделения милиции Минского РУВД задержали 38-летнего неработающего жителя поселка Хатежино, который соорудил данные «инсталляции». Как оказалось, этим мужчина не ограничился – он регулярно наносил символы «Погоня» на мостах в окрестностях Хатежино, а также в минувшие выходные организовал так называемый протестный марш в поселке, – рассказали подробности в УВД.

Уголовные дела в отношении задержанного возбуждены по ч.1 ст.339 УК (хулиганство), одно – по ст.341 УК (осквернение сооружений и порча имущества).

Оперативники установили, что у мужчины были единомышленники, их сейчас ищут, чтобы задержать.

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